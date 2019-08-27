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Cizre’de şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 00:11
Cizre’de şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.


Cizre’de saat 23.00 sularında Şah Mahallesi Nurullah Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz çevredekilere korku dolu dakikalar yaşattı. Şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler şüpheli valizin bulunduğu yeri, cadde ve sokakları güvenlik şeridi ile ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları valiz üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra şüpheli valizi fünye ile patlattı. Patlatılan valizden çöp çıkarken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.


Şüpheli valizin patlatılması esnasında polis anonslarla vatandaşları uyardı. Ancak olay yerine 500 metre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında oturan vatandaşların olayı çay içerek takip etmesi şaşkınlığa neden oldu. Valizin imha edilmesinin ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 00:11
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