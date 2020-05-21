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Cizre’de kaldırım işgali denetimi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentte kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:08:19 -
Cizre’de kaldırım işgali denetimi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentte kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.


Vatandaşların yürüme alanlarını engelleyen durumları önlemek amacıyla esnaflara bir takım uyarılarda bulunan Cizre Belediyesi ekipleri, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları da bölgeden uzaklaştırdı. Ayrıca esnaf tarafından kaldırımlarda yapılan beton rampalar da ekipler tarafından kaldırıldı.


Kaldırım işgaline karşı kanun ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, Ramazan ayı sonrası daha kalıcı tedbirler alacaklarını, yanlış park, park yasağı olan yerlere park edilmesi, kavşaklara park gibi durumlar için de bayram sonrası yeni düzenleme yapacaklarını ifade etti. Sezai, "Caddelere delinatör ve trafik uyarı tabelalarını yerleştirdik. Esnafın iş yerinin önünü kendisine ait park yeri olarak kullanılmasına da müsaade edilmeyecektir" dedi.

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