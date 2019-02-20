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Cizre’de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
Cizre’de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Cizre’ye bağlı Kiriş köyünde otlanan inek bataklıkta çamura saplandı. Bataklıktaki ineği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri, vatandaşlarında yardımı ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda bataklıktaki çamurda mahsur kalan ineği kurtarmayı başardı. İtfaiye erleri tarafından bataklıktan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.


Cizre’de bir hafta öncede aynı yerde otlanan bir at bataklıktaki çamurda mahsur kalmış ve itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
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