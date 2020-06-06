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Aktüel

Cizre’de 18 hane karantinaya alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 18 hane karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:59:05 -
Cizre’de 18 hane karantinaya alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 18 hane karantinaya alındı.


Cizre’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Konak, Nur, Sur, Yafes ve Dicle mahallesinde toplam 18 ev karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonrasında Konak Mahallesinde 12, Sur Mahallesinde 2, Nur Mahallesinde 2, Yafes Mahallesinde 1 ve Dicle Mahallesinde 1 ev İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında karantinaya alındı. Cizre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Konak, Nur, Sur, Yafes ve Dicle Mahallelerinde toplamda 18 evde korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna duyurulur. Yeni normal hayata geçiş sürecinde, tüm vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir" denildi.

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