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Aktüel

Cizre'de 18 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:47:47 -
Cizre'de 18 ev karantinaya alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Konak, Nur, Sur, Yafes ve Dicle Mahallelerinde toplam 18 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni normal hayata geçiş sürecinde, tüm vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir." denildi.



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