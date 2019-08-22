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Cizre TSO’dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ziyaret

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç ile beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek bölge sorunlarını iletti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
Cizre TSO’dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ziyaret

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç ile beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek bölge sorunlarını iletti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Sefinç, ziyarette Bakan Çavuşoğlu’na, bölgenin sorunlarını ileterek, özellikle Irak’ın Musul kentinin yeninden inşası için odaya kayıtlı üyelerin oluşturulacak iş imkanları ve fırsatlarında daha etkin rol almaları hususunda destek talebinde bulundu.


Başkan Sefinç Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ayrıca uluslar arası taşımacılık ve ihracatta ülkemiz ve Irak hükümeti arasında karşılaşılan sorunların çözümü ile Türkiye’nin Irak’ta bulunan ilgili misyonlarla daha etkili iletişim sağlanması ve oda ile işbirliği yapılması bağlamında fikir birliğine varıldığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ile yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiğini vurgulayan TSO Başkanı Salih Sefinç, bundan sonra iki ülke arasında ticaret anlamında yapılacak organizasyonlarda oda görüşlerinin dikkate alınması ve temsilcilerinin bulunması konusunda görüş birliğine varıldığını vurguladı.


Toplantı sonunda Sefinç tarafından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na Cizre’nin tarih kitabı ve ilçenin sembolü olan Cizre ejderleri figürü takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
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