Cizre Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, Devlet Hastanesinde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de tedbir ve önlem çalışmaları artarak devam ediyor. Cizre Belediyesi, Cizre Devlet Hastanesi bahçesini dezenfekte ederek, yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra hastane bahçesinde çevre düzenlemesi kapsamında çim biçme, yabani ot temizliği, ağaç ve çalı bitkilerin budama çalışmaları yaptı.

Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüs nedeniyle vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Virüsün etkilerini en aza indirmek için tedbir almaya devam ediyoruz. Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’yi de tehdit eden virüse karşı ülke olarak çok ciddi önlemler aldık. Hükümetimiz bu konuda başarılı bir çalışma ortaya koyuyor. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte bu virüsü yenebiliriz. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün sağlık emekçilerimize teşekkür etmeyi borç bilirim" dedi.