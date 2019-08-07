0553 313 94 23

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Cizre’de gözaltına alınıp silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen dört sağlık çalışanı ile ilgili bazı sitelerde yayımlanan “Cizre’de dört sağlıkçı on yaşında bir çocuğu tedavi ettikleri için tutuklandı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Cizre’de gözaltına alınıp silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen dört sağlık çalışanı ile ilgili bazı sitelerde yayımlanan “Cizre’de dört sağlıkçı on yaşında bir çocuğu tedavi ettikleri için tutuklandı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.


Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan dört şüpheli şahsa ilişkin internet ortamında bazı sitelerde yer alan haberlerle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasave kanunlarımızla tanınıp korunan adil yargılama hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesinin, ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği ilkeleri göz önünde bulundurularak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yazılı olarak basın açıklaması yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu sitelerde “Cizre’de dört sağlıkçı on yaşında bir çocuğu tedavi ettikleri için tutuklandı”, Cizre’de sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde on yaşında yaralı bir şahsın tedavisini özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiren ve yaşam haklarını koruyup, yaptıkları görevin gereğini yerine getiren sağlık personelleri A.T., Ş.E., A.K., N.S. tutuklandı” şeklinde haberler yer almışsa da şüpheliler A.T., Ş.E., A.K. ve N.S. hakkında 2 Ağustos 2019 günü gözaltı kararı verilmiş ve şahısların ikamet ile iş yeri adreslerine arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda ele geçen suç unsurları ve dijital materyallere el konulmuş olup, dijital materyallerin CMK’nın 134. maddesi kapsamında incelenme işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin gerçekleştirmiş oldukları tedavi özel bir sağlık kuruluşunda yapılmamış olup tedavinin yapıldığı yerin PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının 2015 yılında Cizre’de yaşanan operasyon sürecinde yoğun olarak örgütsel faaliyetlerde kullanılan bir yer olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma titizlikle,genişletilerek ve çok yönlü olarak dosyada bulunan kısıtlılık kararı doğrultusunda gizlilikle ve gerektiği gibi devam etmektedir.Yürütülen soruşturmalarda yapılan iş ve işlemler hakim ve savcıların kişisel tutum ve davranışları olmayıp yasalar çerçevesinde hareket edilmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı
    1. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    2. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    3. Salihli OSB yönetimi toplandı
    4. Kars'ta gün batımı
    5. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    6. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    7. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    8. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    9. Atambayev'in evine polis operasyonu
    10. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    11. Hakkari’de eğitim toplantısı
    12. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    13. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    14. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    15. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    16. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    17. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    18. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    19. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    20. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    21. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    22. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    23. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    24. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    25. Kan bağışı kampanyasına duyarsız..
    26. "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin..
    27. Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol
    28. Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"