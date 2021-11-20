Çizkek tarifi, nasıl yapılır? Kolay çizkek tarifi
Kahve ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir tatlı tarifi.
Çizkek tarifi için malzemeler
- 3 yumurta
- 3 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı şeker
- 600 gram labne peyniri
- 200 ml krema
- 1 paket vanilin
Tabanı için:
- 1 paket burçak bisküvi
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Sosu için:
- Hazır meyveli sos
Yapılışı
3 yumurtayla şekeri köpük olana dek çırpıyoruz. Sonra içine labneyi, kremayı, vanilin, unu katıp 2- 3 dakika çırpıyoruz. Bisküvileri ayrı bir kapta kırıp içine eritilmiş tereyağını katıp iyice harmanlıyoruz, kum gibi olacak sonra kekimizi pişireceğimiz çemberli kalıba bastırarak yayıyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz kremayı döküp ilk başta 10 dakika 200 derece fırında sonra 150 derecede 1 buçuk saat pişiriyoruz. Fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kaba su koyuyoruz, bu kekin çatlamaması için. Sos isterseniz kendiniz hazırlayabilirsiniz, isterseniz hazır soslardan 2 paket pişirip soğuduktan sonra kekin üzerine döküyoruz. Afiyet olsun.