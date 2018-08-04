Çizilen parkeleri eski haline getirmenin yolları

AHŞAP PARKE

ilk önce parkenin üzerini temiz ve ıslak bir bezle silin. Daha sonra hırdavatçılardan temin edebileceğiniz tahta onarma kalemi edinin. Bu kalemle parkelerin çizik olan kısımlarını boyayarak çiziklerin kötü görünümünden kurtulabilirsiniz.

LAMİNANT PARKE

Laminant parkeleri onarmak için balmumu kullanabilirsiniz. Bunun için zemini temizleyin ve balmumu ile çizilen bölgeyi doldurun. Bu işlemin ardından 24 saat boyunca kurumaya bırakın. Laminant parkenizin üzerinde bulunan çizikler yok olacaktır.

GRANİT PARKE

Granit parke, diğer parke çeşitlerine göre tamir edilmesi daha zordur. Granit parkelerin tamiri için parlatma macunu kullanmanız gerekir. Parkenin üzerini temizleyin ve parlatma macunu üzerinden yazan kullanma talimatlarına göre uygulayın.

Yasemin.com'dan alınmıştır.