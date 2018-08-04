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Çizilen parkeleri eski haline getirmenin yolları

Uzun uğraşlar sonucu evinizin dekorunu tamamlamak için seçtiğiniz parkeleriniz çizildiyse sakın panik yapmayın. Bu yöntemlerle çizilen parkeleri eski haline çevirebilirsiniz.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28
Çizilen parkeleri eski haline getirmenin yolları

AHŞAP PARKE

ilk önce parkenin üzerini temiz ve ıslak bir bezle silin. Daha sonra hırdavatçılardan temin edebileceğiniz tahta onarma kalemi edinin. Bu kalemle parkelerin çizik olan kısımlarını boyayarak çiziklerin kötü görünümünden kurtulabilirsiniz. 

LAMİNANT PARKE

Laminant parkeleri onarmak için balmumu kullanabilirsiniz. Bunun için zemini temizleyin ve balmumu ile çizilen bölgeyi doldurun. Bu işlemin ardından 24 saat boyunca kurumaya bırakın. Laminant parkenizin üzerinde bulunan çizikler yok olacaktır.

GRANİT PARKE

Granit parke, diğer parke çeşitlerine göre tamir edilmesi daha zordur. Granit parkelerin tamiri için parlatma macunu kullanmanız gerekir. Parkenin üzerini temizleyin ve parlatma macunu üzerinden yazan kullanma talimatlarına göre uygulayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28
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  4. parke temizliği
  5. ahşap parke
  6. pratik bilgiler

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