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Dünya ‘Yeni ABD toprağı’ deyip harita paylaştı: Eşkıya Trump’ın Hürmüz hezeyanı
Dünya

‘Yeni ABD toprağı’ deyip harita paylaştı: Eşkıya Trump’ın Hürmüz hezeyanı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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‘Yeni ABD toprağı’ deyip harita paylaştı: Eşkıya Trump’ın Hürmüz hezeyanı

Küresel eşkıya ABD’nin tehditkar başkanı Donald Trump, küresel petrol geçişinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı "Yeni ABD Toprağı" olarak işaretleyen bir harita paylaştı. Paylaşım Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken İran cephesinden, "Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" karşılığı geldi.

ABD'nin küresel zorba Başkanı Donald Trump, petrol geçişinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı "Yeni ABD Toprağı" olarak işaretleyen bir harita paylaşarak Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye tırmandırdı. Bölgede tam kontrole sahip olduklarını öne süren Trump'ın haritalı paylaşımına İran cephesinden, "Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" sözleriyle çok sert yanıt geldi.

Trump, küresel enerji naklinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nı "Yeni ABD Toprağı" olarak işaretleyen bir harita paylaşarak Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı.

Orta Doğu’da ABD-İran gerilimi günden güne büyürken, krizin odak noktası Hürmüz Boğazı’nda tansiyon en üst seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamaları bir adım öteye taşıyarak sosyal medya hesabından skandal bir harita paylaşımında bulundu.

HARİTADA DAİRE İÇİNE ALINDI: NEW U.S. TERRITORY

Trump'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte; İran, Basra Körfezi, Umman Denizi ve stratejik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı yer aldı.

Hürmüz Boğazı'nın kırmızı bir daire içerisine alındığı haritaya "NEW U.S. TERRITORY" (Yeni ABD Toprağı) notu düşüldü. Trump’ın bu haritalı paylaşımı, "ABD Donanması'nın bölgedeki kontrolünün ve uyguladığı ablukanın fiili bir egemenlik hamlesine dönüştürülmesi" olarak yorumlandı.

"İRAN'I YENDİKTEN SONRA ABD TOPRAĞI OLACAK"

Paylaştığı harita ile daha önce dile getirdiği iddiaları somutlaştıran Trump, Oval Ofis'te ve katıldığı programlarda Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD ablukasını savunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim. Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikrini beğeniyorum. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var.

"İRAN'DAN HARİTAYA SERT TEPKİ

Trump'ın haritalı mesajı sonrası Tahran cephesinden gecikmeyen sert bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı'nın paylaştığı haritayı ve toprak iddialarını hedef alarak sert ifadeler kullandı: "Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz. Hürmüz Boğazı; bir tweetle, bir haritayla, bir uçak gemisiyle ya da seçim konuşmasıyla ele geçirilemez."

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