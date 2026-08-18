Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi adım: 290 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiği PKK terörünün sona erdirilmesi hedefiyle yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Gazi Meclis’te geçtiğimiz hafta 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Çerçeve Yasa ile terörün sona erdirilmesine yönelik hukuki zeminde tarihi bir mutabakat sağlandı.

SAHADAN SEVİNDİREN HABERLER GELİYOR

Meclis’teki tarihi oylamanın ardından güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamındaki çalışmaları da aralıksız sürerken, bölgeden teslim haberleri gelmeye devam ediyor.

Millî Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 3 PKK’lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca harekât bölgelerinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların tespit edilmesi ile patlayıcıların imha edilmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi.

TOPLAM SAYI 290’A ULAŞTI

Akit’in Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te yaptığı “Terörsüz Türkiye” çağrısının ardından güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin toplam sayısı 290’a yükseldiği belirtildi. Söz konusu gelişme, Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca siyasi ve hukuki alanda değil, sahada da karşılık bulduğunu ortaya koyarken, terör örgütünün çözülme sürecinin hız kazandığına ilişkin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL