Alıkoydukları Filistinliyi alnından numaraladılar: ‘Esfel-i safilin’den aşağılık uygulama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kanun tanımaz işgal ve soykırım ordusu, insanlık dışı uygulamalara imza atmaya devam ediyor. İsrailli katillerin Cenin’de alıkoydukları bir Filistinliyi alnına yazdığı numara ile işaretlemesi, hayvandan da aşağılık olduklarını bir kez daha tescilledi. İblisin çetesi daha önce de mülteci kampındaki kadınları ellerine numara yazarak işaretlemişti.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde alıkoyduğu bir Filistinliyi alnına yazdığı numarayla işaretledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, dün Cenin'in Kabatiye beldesinde alıkonulan bir Filistinli, alnında "44" sayısı yazılı şekilde görüntülendi.
İsrail askerleri, kısa süre önce hapishaneden tahliye edilen Filistinliyi, yeniden alıkoyarken alnına yazdıkları numara ile işaretledi.
DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
Katiller ordusu, olayın "ciddiyetinin farkında olunduğunu" ve bu olaydan "ders çıkarıldığını" savundu.
Haberde, eylemi gerçekleştiren askerlerin kimliklerine veya haklarında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Terör ordusunun nisan ayında baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda da bazı Filistinli kadınların ellerine numara yazılarak işaretlendiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.
Teröristler, o dönemde söz konusu işaretlemenin Filistinlilerin kendi inisiyatifiyle yapıldığını ileri sürmüştü.
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