Alıkoydukları Filistinliyi alnından numaraladılar: ‘Esfel-i safilin’den aşağılık uygulama

Kanun tanımaz işgal ve soykırım ordusu, insanlık dışı uygulamalara imza atmaya devam ediyor. İsrailli katillerin Cenin’de alıkoydukları bir Filistinliyi alnına yazdığı numara ile işaretlemesi, hayvandan da aşağılık olduklarını bir kez daha tescilledi. İblisin çetesi daha önce de mülteci kampındaki kadınları ellerine numara yazarak işaretlemişti.