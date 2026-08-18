Ürdün Kralı’ndan uluslararası topluma uyarı: Filistin’de çözümsüzlük şiddeti tırmandırır!

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Ürdün ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027'de 50. yılının dolacak olması dolayısıyla Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya konuştu.

Filistin sorununun "bölgedeki temel mesele olmaya devam edeceğini ve son yıllarda yaşanan gelişmelerin bu gerçeği doğruladığını" belirten Kral Abdullah, sorunun ele alınmaması halinde, bölgede şiddetin yoğunluğunun ve kapsamının artacağı" uyarısında bulundu.

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkının "İsrail saldırıları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, topraklara el konulması ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik kışkırtmalar" gibi benzeri görülmemiş durumlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kral Abdullah, uluslararası hukuka ve BM kararlarına saygı gösterilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Amman yönetiminin bölgede sükuneti sağlamaya odaklandığını belirten Kral Abdullah, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayacak adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini yineledi.

İki devletli çözüme ulaşılması konusunda Çin ile işbirliği içinde olmayı arzuladıklarını dile getiren Kral Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı da Pekin yönetimine teşekkür etti.