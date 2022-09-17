‘Çizgi Roman Okulu Sergisi’ Tuzla'da açıldı

Serginin açılışını Tuzla Belediye Başkan yardımcısı Dr. Turgut Özcan yaptı. Özcan sergiyi gezerek eserleri bulunan öğrencileri tebrik etti.

Fehmi Demirbağ yönetimindeki Çizgi Roman Okulu sergisinde 6 yaşından 62 yaşına kadar onlarca öğrencinin eseri yer alıyor.

Yarının çizgi romancilarini yetiştirdiklerini söyleyen Çizgi Roman Okulu kurucusu ve eğitmeni Fehmi Demirbağ, gençlerimizin sanatın her dalında olamalarini istediklerini, özellikle yazma ve çizim sanatlarını bir araya getiren çizgi roman eğitimi ile aynı zamanda sinema sanatının da temel çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yabancı çizgi romanların ağırlığının Türkiye'de çok hissedildiğine değinen Demirbağ, kendi kültürümüzden beslenen, kendi kahramanlarımızın yer aldığı eserlerin ortaya çıkarılmasının kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Sergide tamamı renkli yüzden fazla eser yer alıyor.

Sergi 18 Eylül tarihine kadar Tuzla Rumeli Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.