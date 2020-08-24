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Ekonomi Citroen Türkiye'de atama
Ekonomi

Citroen Türkiye'de atama

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:31:08 -
Citroen Türkiye'de atama

İSTANBUL (AA) - Şubat 2019 tarihinden itibaren Citroen Türkiye'de Satış Müdürü olarak görev alan Fuat Örnek, 17 Ağustos 2020 itibarıyla getirildiği Citroen Türkiye Satış Direktörlüğü görevini PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı devam edecek.

Şirket açıklamasına göre, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Fuat Örnek, 2008-2009 yılları arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2007-2010 yılları arasında üretim sektörü deneyimi sonrasında 2010-2019 yılları arasında sırasıyla Doğuş Otomotiv ve Honda Türkiye'de Bölge Satış Müdürü olarak kariyerine devam etti. Fuat Örnek, evli ve bir çocuk babası.

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