Citroën Türkiye’den tarihi rekor!

Citroën Türkiye, 2025 yılında satış ve pazar payı anlamında rekor bir yıl geçiriyor. Marka, yılın ilk 11 ayında ulaştığı satış rakamlarıyla Türkiye’deki en güçlü performanslarından birini sergilerken, elektrikli araçlarda da iddialı konumunu sürdürüyor. Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, 2025 yılı değerlendirmelerini ve 2026 hedeflerini paylaştı.

Duran’ın açıklamaları şu şekilde:

Zirveye oynuyor

2025, Citroën Türkiye için gerçekten tarihi bir yıl oldu. Ocak-kasım döneminde 60 bin 727 adetlik satış ve yüzde 5.2 pazar payı ile Türkiye tarihimizdeki en güçlü performanslardan birini sergiledik. Yılı 70 bin adet ve yüzde 5.3 pazar payı ile tamamlamayı hedefliyoruz; bu da Türkiye’deki en yüksek pazar payımızı yeniden kırmamız anlamına geliyor.

Yılın ilk 5 ayında C3 ve C3 Aircross lansmanlarının gecikmesine rağmen bu başarıyı yakaladık. Türkiye, Citroën’in global sıralamasında dünyanın en büyük ikinci pazarı konumuna yükseldi. Global satışlarda sadece Ortadoğu-Afrika bölgesindeki payımız yüzde 71 seviyesinde.

Güçlü büyüme gösterdi

Üretim-satış uyumunda istikrarlı bir performans sergiledik. Hafif ticari araçta lokal üretimin başlaması ise bu başarıya önemli katkı sağladı. Lokal üretim, tedarik zincirinde hız ve esneklik sağlarken maliyet ve bulunurluk açısından da rekabet gücümüzü artırıyor. Bunun yanında ülke ekonomisine istihdam, yan sanayinin güçlenmesi ve üretim kapasitesinin artması gibi katkılar sunuyor. Genel olarak 2025, hem pazar payında tarihi bir seviyeye ulaştığımız hem de lokal üretimle büyüme zeminimizi güçlendirdiğimiz bir yıl oldu.

Türkiye pazarı, son üç yılda olduğu gibi 2025 yılı boyunca da güçlü görünümünü korudu. Ocak-kasım rakamları 1 milyon 176 bin adede ulaştı ve yılın 1.35 milyon adetle rekor seviyede kapanmasını bekliyoruz. Binek araçlarda büyüme yüzde 11, hafif ticari araçlarda ise yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. 2026 için öngörümüz 1.3 milyon adetlik bir pazar. Özellikle hafif ticari tarafta ürün yenilenmeleri ve rekabet dinamikleriyle desteklenen canlı bir talep yapısı öngörüyoruz.

Pazarın 4. büyük oyuncusu

Türkiye’de elektrikli araç satışları 2025’te çok hızlı bir büyüme yakaladı ve yıl içinde 164 bin 665 adet seviyesine ulaştı. Bu, binek araç satışlarının yüzde 17.6’sına denk geliyor ve geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor. ÖTV avantajları, altyapıdaki genişleme ve pazara giren yeni oyuncular bu büyümeyi destekledi. Citroën olarak elektrikli araçlarda pazarın 4. büyük markasıyız.

Yeni C3 ve C3 Aircross’un tamamen elektrikli versiyonlarıyla güçlü bir talep gördük; C-SUV segmentindeki yeni elektrikli C5 Aircross’un da bu ivmeyi daha ileri taşımasını bekliyoruz. Türkiye’nin genç demografik yapısı da elektrikli araçlara geçişte önemli bir avantaj sunuyor.

2026 hedefleri ve öncelikler

2026, Citroën için tamamen yenilenmiş bir ürün gamıyla sahneye çıktığımız bir yıl olacak. C3, C3 Aircross, C4–C4 X, Ami ve hafif ticari modellerimiz dahil tüm ürünlerimiz güncellendi.

2026 itibarıyla binek araçlarda yalnızca elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle devam edeceğiz. Satılan her 10 binek aracın 4’ünün elektrikli olmasını hedefliyoruz. Toplam satış hedefimiz 69 bin adet; hafif ticari araçta ise lokal üretimin etkisiyle yüzde 9.5 pazar payı hedefliyoruz. Yeni C5 Aircross için 11 bin adetlik güçlü bir hedef belirledik.

Tasarım tarafında yeni ışık imzamız, Advanced Comfort teknolojileri, C-Zen Lounge konsepti ve akıllı ekran yaklaşımı Citroën tasarım DNA’sını daha modern bir seviyeye taşıyacak.