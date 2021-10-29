Çıtır tavuk tarifi, nasıl yapılır?

Bu tarif en çok çocukların hoşuna gidecek. Çıtır tavuk tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 kg Tavuk Göğsü

300 gr Mısır Gevreği

Sosu İçin;

1 Adet Yumurta

1 Çay Bardağı Süt

1 Çay Bardağı Un

1 Çay Bardağı Maden Suyu

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Kırmızı Biber

1 Çay Kaşığı Karabiber

Sıvı yağ (Kızartmak için)

Yapılışı

Öncelikle tavuklarımızı marine etmek için kullanacağımız özel sosumuzu hazırlayacağız. Tavuk marine sosu için öncelikle derin bir kase içerisine 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı süt alalım ve çırpıcı yardımı ile güzelce çırpalım. Ardından 1 çay bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave edip ve çırpmaya devam edelim. Krema gibi pürüzsüz bir kıvam gelince içine son olarak 1 çay bardağı maden suyunu da ekleyelim ve karıştıralım. Tavuk göğüs etlerini alalım ve iri iri olacak şekilde julyen dilimler halinde doğrayalım. Doğradığımız tavuk göğüs etlerinin tamamını ve sos kabının içine atıp karıştıralım. Marine olması için kabın üzerini bir streç folyo ile saralım ve tam 3-5 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Marine süresinin sonunda 300 gr mısır gevreğini geniş bir servis tabağına alalım ve el yardımı ile iyice ufalayalım. Dolapta bekleyip sos ile marine edilmiş olan tavuk etlerini ufalanan mısır gevreğine güzelce bulayalım ve servis tabağına dizelim. Bulanmış olan tavuk göğüs etlerini bol ve kızgın yağda nar gibi kızarıncaya dek kızartalım. Çıtır çıtır tavuk tarifi için bir diğer önemli nokta ise bol ve kızgın yağda kızartmaktır. Yanında ketçap veya farklı dip soslar ile servis edebilirsiniz.