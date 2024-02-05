Çıtır tavuk: için malzemeler neler? Bugün ne pişirsem? Yarıyıl tatili sonrası: Fırında tavuk ve sebzeler

Ana Yemek: Fırında Tavuk ve Sebzeler

Malzemeler:

- 4 adet tavuk but veya göğüs

- 2 adet patates

- 2 adet havuç

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Fırınınızı 200°C'ye ayarlayın.

2. Tavuk butları yıkayın ve kurulayın. Tavukların üzerine tuz, karabiber ve kekik serpin.

3. Patates, havuç, soğan ve sarımsağı doğrayın. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış sebzeleri genişçe bir kaseye alın.

4. Sebzelerin üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek güzelce karıştırın.

5. Bir fırın tepsisine ya da borcama sebzeleri alın, üstüne tavuk butlarını yerleştirin.

6. 200°C'de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Ara sıra üzerini kontrol ederek gerekirse üzerine yağ paylaşabilirsiniz.

7. Fırında pişen tavuk ve sebzeleri sıcak servis yapın.

Bu kolay ve lezzetli fırında tavuk ve sebzeler tarifi ile siz de evde pratik bir şekilde sağlıklı bir yemek hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

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