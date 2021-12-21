Çıtır patates topları tarifi
İçini açınca kaşar peynirlerinin aktığı, kızarmış patatesin nefis lezzetini doya doya çıkaracağınız bir tarif
Çıtır patates topları nasıl yapılır? İşte kolay tarifimiz
Patates Topları Tarifi
Malzemeler
- 2 patates
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı mısır gevreği
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı un
- Tuz
- Karabiber
- Ayçiçek yağı
Patates topları nasıl yapılır?
Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve çatalla ezin. Tuz, karabiber ekleyip soğumaya bırakın. Mısır gevreğini elinizle ezerek ufalayın. Patates püresinden küçük parçalar alıp içine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirip yuvarlayın. Önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya, son olarak ufalanmış mısır gevreğine bulayarak kızgın ay çiçek yağında altın rengi oluncaya kadar kızartın. Patates toplarını, ızgara köfte ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.