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Kadın - Aile Çıtır patates topları tarifi
Kadın - Aile

Çıtır patates topları tarifi

İçini açınca kaşar peynirlerinin aktığı, kızarmış patatesin nefis lezzetini doya doya çıkaracağınız bir tarif

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:07:00 - 2021-12-21 19:15:04
Çıtır patates topları tarifi

Çıtır patates topları nasıl yapılır? İşte kolay tarifimiz

Patates Topları Tarifi 

Malzemeler

  • 2 patates
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 su bardağı mısır gevreği
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Ayçiçek yağı

Patates topları nasıl yapılır?

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve çatalla ezin. Tuz, karabiber ekleyip soğumaya bırakın. Mısır gevreğini elinizle ezerek ufalayın. Patates püresinden küçük parçalar alıp içine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirip yuvarlayın. Önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya, son olarak ufalanmış mısır gevreğine bulayarak kızgın ay çiçek yağında altın rengi oluncaya kadar kızartın. Patates toplarını, ızgara köfte ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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