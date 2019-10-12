Çıtır çıtır hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi
Hamsinin fiyatı Karadeniz'de 30 liradan 10 liralara kadar düştü. Hamsinin fiyatındaki düşüş balığa olan ilgiyi arttırdı. İşte, merak ettiğiniz “Çıtır çıtır hamsi tava nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.12 Ekim 2019 Cumartesi 09:39
Hamsinin fiyatı Karadeniz'de 30 liradan 10 liralara kadar düştü. Hamsinin fiyatındaki düşüş balığa olan ilgiyi arttırdı. İşte, merak ettiğiniz “Çıtır çıtır hamsi tava nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.
Hamsi tava tarifi
Malzemeler:
- Hamsi
- Mısır unu
- Tuz
- Sıvı yağ
Öncelikle işe balıkları temizleyip, yıkamakla başlayın.
Temizlediğiniz balıkları güzelce mısır ununa bulayın.
Bir miktar sıvıyağı tavaya koyun ve ısınmasını bekleyin.
Yağ kızınca balıkları tavaya dizin.
Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra bir tabak ya da kapak yardımıyla balıkların diğer tarafını çevirin.
İki tarafı da pişince balıklarınız hazır olacak.
Afiyet olsun.
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