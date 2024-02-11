Cisco binlerce çalışanının işine son verecek! İşte detaylar

Sızdırılan bilgilere göre Cisco, yeniden yapılanma planında işten çıkarmaya da yer verdi. İşte detaylar...

Bilişim sektöründe işten çıkarmalar artarak devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre Cisco, yeniden yapılanma planında işten çıkarmaya da yer verdi. İşte detaylar…

Cisco da işten çıkarma furyasına katıldı

Pandemi dönemiyle birlikte bilişim sektöründe artan iş gücü ihtiyacı, koronavirüsün etkisini kaybetmesi nedeniyle büyük oranda düştü. Teknoloji şirketleri, giderek artan maliyetler nedeniyle son 2 yıldır on binlerce kişinin işine son verdi.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, hızlı büyüyen alanlara odaklanmayı hedeflediği için işini binlerce çalışanın işten çıkarılmasını içerecek şekilde yeniden yapılandırmayı planlıyor. Resmi verilere göre göre California merkezli şirketin 2023 mali yılı itibarıyla toplam 84.900 çalışanı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kasım 2022’de Cisco, bir kazanç çağrısı sırasında iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini etkileyen ve 600 milyon dolarlık kıdem tazminatı ve diğer masraflara yol açan bir yeniden yapılanmayı duyurmuştu. Şirketin bu yıl yaklaşık 10.000 kişinin işine son vereceği belirtiliyor. Bununla birlikte, şirketin 14 Şubat’taki mali tablo açıklamasından önce işten çıkarmaları duyuracağı tahmin ediliyor.

İşten çıkarmalar, telekomünikasyon üreticileri Nokia ve Ericsson başta olmak üzere birçok şirketin maliyetleri düşürmek amacıyla geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkardığı döneme denk geliyor. Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin 2024 yılının ilk aylarında işten çıkarmayla gündeme geldiğini belirtelim.

Cisco, bu durumun nedeni olarak ilk çeyrekte siparişlerdeki yavaşlamanın neden olduğunu belirterek, “Müşterilerimiz şu anda ürünleri kendi ortamlarına kurma ve uygulamaya odaklandı. Bu yüzden talep yavaşlamasıyla karşı karşıyayız.” ifadelerine yer verdi.