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Gündem Çırpınışları yetmedi! Şahan Gökbakar’ın kaçak villası mühürlendi
Gündem

Çırpınışları yetmedi! Şahan Gökbakar’ın kaçak villası mühürlendi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 19:27:00 -
Çırpınışları yetmedi! Şahan Gökbakar’ın kaçak villası mühürlendi

Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar’a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.

Marmaris’te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar’a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait olan ve ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan ruhsatsız yapıda inceleme yapılarak, yapı tatil zaptı düzenlendi. İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.

 

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Yorumlar

Ahmet

Yuyulmalıdır,mühür açılır bi zaman sonra yada başka iktidar zamaninda

Okur

Recep İvedik değilmi
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