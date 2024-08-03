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Spor Ciro Immobile, Beşiktaş kariyerine iddialı başladı
Spor

Ciro Immobile, Beşiktaş kariyerine iddialı başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 23:49:00 -
Ciro Immobile, Beşiktaş kariyerine iddialı başladı

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla ilk maçında adından söz ettirmeyi başardı.

2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti ve kupayı kazandı.

MAÇIN ADAMI CIRO IMMOBILE

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk resmî maçında biri henüz ilk dakikada ve diğeri ise 81’de penaltıdan olmak üzere 2 gol birden kaydetti. İtalyan yıldız, Süper Kupa müsabakasının oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Tecrübeli golcünün performansı ise taraftarları tarafından büyük bir beğeni kazandı.

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