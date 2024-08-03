Ciro Immobile, Beşiktaş kariyerine iddialı başladı

2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti ve kupayı kazandı.

MAÇIN ADAMI CIRO IMMOBILE

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk resmî maçında biri henüz ilk dakikada ve diğeri ise 81’de penaltıdan olmak üzere 2 gol birden kaydetti. İtalyan yıldız, Süper Kupa müsabakasının oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Tecrübeli golcünün performansı ise taraftarları tarafından büyük bir beğeni kazandı.