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Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2019 Mayıs döneminde yüzde 14,4 arttı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2019 Mayıs döneminde yüzde 14,4 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.



Sanayi sektöründe ciro yüzde 20,9 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.



İnşaat sektöründe ciro yüzde 20,7 azaldı


Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı.



Ticaret sektöründe ciro yüzde 14,1 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.



Hizmet sektöründe ciro yüzde 22,8 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
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