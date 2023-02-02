Çirkeflik, paçalarından akıyor! Gültekin Uysal-Ümit Özdağ kavgası "pes" dedirtti

Mehmet Barlas, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında sosyal medyada yaşanan seviyesiz tartışmayı köşesine taşıdı. "6'lı Masa'nın en terbiyesiz ismi Lütfü Türkkan diye biliyordum ama Gültekin Uysal onu bile geçti" diyen Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bazı sözler vardır, bilinçaltındaki tüm çirkinlikleri ortaya çıkarır. Bunların özrü falan da olmaz. Dün Türk siyasetinde öyle bir olay meydana geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında sosyal medyada bir tartışma yaşandı.

Gültekin Uysal tartışmayı çocuk istismarına taşıyarak, Ümit Özdağ için Twitter'dan "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin..." şeklinde başlayan uzun bir mesaj yayınladı. Sonradan bu çirkin tweet'i sildi ama bu mesaj yayılacağı kadar yayılmıştı.

6'lı Masa'nın en terbiyesiz ismi Lütfü Türkkan diye biliyordum ama Gültekin Uysal onu bile geçti. 6'lı Masa'dan önce kendisini tanıyan yoktu. Artık nasıl bir kişilikte olduğunu çok iyi biliyoruz.

FETÖ'nün bir gazetesine sürekli röportaj veren Gültekin Uysal'a baksan, demokrasinin ve hoşgörünün en önde gelen ismi zannedersin. Sonuç ortada. Yazık, çok yazık!"