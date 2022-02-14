Çirkef saldırıda gerçek ortaya çıktı: Hem köpekleriyle saldırdılar, hem de mağdur rolü oynadılar!

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İzmir Seferihisar'da başıboş olarak köpek gezdiren iki kadın ile köpeğin kendisini ısırdığını ifade eden adam arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüdü.

Medyaya servis edilen görüntülerde 'Köpeğin ısırıyor' diyen vatandaş, ilk önce iki kadının üzerine yürüdüğü sonra tartışmanın büyümesi üzerine tekme salladığı görülüyor. Daha sonra ise köpeklerin üzerine salındığı adam görüntülerde canını kurtarmak için olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

Gerçek, mağdur vatandaşın çektiği video ile ortaya çıktı

Gerçek, köpeklerin ısırdığı mağdur vatandaşın paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaş bacağının ısırıldığını gösterirken kadınların köpekleri vatandaşın üzerine saldığı görüldü.

Hem tekme attılar, hem hakaret ettiler, hem de yüzüne tükürdüler

Köpeklerini durdurmak yerine, adama karşı tepki gösteren kadınların vatandaşa hakaretler ederek ve salgın döneminde yüzüne tükürerek üzerine yürüdü.

"Adam gibi söylüyorum, gidin köpeklerinizi bağlayın be! Köpeklerinize sahip çıksanıza" diye tepki gösteren vatandaşa, kadınlardan biri tekmeyle vurdu. Ardından kadının saldırısına vatandaş, tekmeyle cevap verdi..

Çirkef saldırıya daha fazla karşı koyamayan vatandaş bölgeden uzaklaşırken, sözkonusu kadınlar vatandaşın arkasından köpekleri saldırttı.

Medyada ve sosyal medyada mağdur olan vatandaşı linç ettiler

Köpekçi tayfa tarafından sosyal medyada ve medyada hedefe konulan vatandaş, malum kesim tarafından linç edildi.

Saldırıya uğrayan vatandaş, yerel basına açıklamada bulundu

Sosyal medyada lince uğratıldığını ifade eden vatandaş, bölgeye yürüyüş yapmak için geldiğini ifade etti ve kadınların videoyu kesip biçerek verdiğini söyledi. Köpeklere taş atmadığını belirten vatandaş, kendisine saldırmaları nedeniyle ayağını yere vurduğunu kaydetti.

Kadınların köpeği silah gibi kullanarak kendisine saldırttığını beyan eden mağdur vatandaş, kendisinin de hayvansever olduğunu vurgulayarak videoyu keserek medyaya servis eden kadınlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Taciz var" diyerek gence saldıran kadını akıllara getirdi

Üste çıkmak için mağdur rolü oynayan ve videoyu kırparak yayınlayan kadınlar benzer bir hadiseyi akıllara getirdi. Köpeklerine saldırtarak vatandaşı yaralayan bu kadınların çıkardığı olay, "taciz var" diyerek bir gence saldıran ve bu esnada kendisini parçalayan kadını hatırlattı.