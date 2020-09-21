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Aktüel Çıralı'da 3 bin 100'den fazla caretta caretta yavrusu denizle buluştu
Aktüel

Çıralı'da 3 bin 100'den fazla caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:41:04 -
Çıralı'da 3 bin 100'den fazla caretta caretta yavrusu denizle buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi sahilinde bu yıl yaklaşık 100 yuvadan çıkan 3 bin 100'den fazla caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların Türkiye'deki en önemli yuvalama alanları arasında yer alan Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri sona erdi.

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıralı'nın caretta carettalarla özdeşleştiğini söyledi.

Sahilin Türkiye'deki en iyi koruma alanlarından biri olduğuna işaret eden Altınkaya, yuvalardan çıkan son caretta carettaları da denize uğurladıklarını belirtti.

Bu yıl sahilde tespit edilen yaklaşık 100 yuvadan 3 bin 100'den fazla caretta caretta yavrusunun mavi sularla buluştuğunu aktaran Altınkaya, "Sahil yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre ziyaretçi girişine kapatıldığı için caretta carettalar çok rahat bir yumurtlama dönemi geçirdi. Geçen yıl 85 olan yuva sayısı bu yıl 100'e yükseldi." diye konuştu.

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