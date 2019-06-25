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Çıra için ağaçların gövdelerini oydular

Tokat’ta Topçam yaylasında ormanlık alanda birçok çam ağacının gövdesinin çıra yapmak için tahrip edildiği görüldü.

25 Haziran 2019 Salı 16:18
Çıra için ağaçların gövdelerini oydular

Tokat’ta Topçam yaylasında ormanlık alanda birçok çam ağacının gövdesinin çıra yapmak için tahrip edildiği görüldü.


Tokat şehir merkezine yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam yaylasına hafta sonu piknik için giden doğa tutkunları beklemedikleri manzara ile karşılaştı. Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) üyelerinden Turan Turgut, çam ağaçlarının gövdelerine verilen tahribatı görüntüledi. Sosyal medya hesabından çam ağaçlarının gövdesine çıra almak için verilen zararı gösteren fotoğrafı paylaşan Turgut,“Piknikçilerin doğa katliamı. Çoluk çocuklarıyla arkadaşlarıyla piknik alanına gidenlerin ağaçlara verdikleri acımasızca merhametsizce zarar. Sebebi piknik ateşi yakabilmek için çam ağaçlarından aldıkları çıra. Çok yazık. Bu vicdansızlık insanlık dışı bir hareket” dedi. Turgut’un paylaşımına kayıtsız kalmayan doğa severler insanları daha duyarlı olmaya davet ederek, ağaçlara zarar veren kişilerin tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.


Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) Başkan Serkan Özcan ise Topçam Yaylası çevresindeki ormanlık alanların birçok noktasında aynı manzaraları görmenin mümkün olduğunu söyledi. Özcan, piknik yapmaya giden insanların çıra için ağaçlara zarar verdiğini gördüklerini ve çok üzüldüklerini, tahrip edilen birçok ağacın kurumaya başladığını kaydetti. Ağaçlara zarar veren kişileri gören, duyanların Çevre Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunmasını beklediklerini ifade eden Özcan, ayrıca çevrenin piknikçiler tarafından geride bırakılan çöplerle kirletildiğini gözlemlediklerini sözlerine ekledi.


Öte yandan, geçtiğimiz yıl Erbaa ilçesine bağlı Hacıali köyü yakınlarında ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilmişti. Yaşanan olayın basında yer almasının ardından yetkililer harekete geçerek ağaçları koruma altına almıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:18
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