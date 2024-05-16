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Dünya Cips yedikten sonra ölen çocuğun otopsi raporu çıktı
Dünya

Cips yedikten sonra ölen çocuğun otopsi raporu çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 21:54:00 -
Cips yedikten sonra ölen çocuğun otopsi raporu çıktı

ABD'de cips yedikten sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu.

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Acı biberlerin aktif bileşeni sonucu oluşan ani kalp durması

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

Çok sayıda çocuk hastaneye kaldırılmıştı

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

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