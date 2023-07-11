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Yaşam Cips fabrikasıyla ilgili o gerçek! Bu görüntüler herkesi ayağa kaldırdı
Yaşam

Cips fabrikasıyla ilgili o gerçek! Bu görüntüler herkesi ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 22:15:00 -

Sosyal medyada çok konuşulan cips fabrikasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı...

Son günlerde sosyal medya kullanıcılarının sık sık karşılaştığı ve tepki gösterdiği cips fabrikasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. 

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Bir cips fabrikasında çekilen görüntülerde, cipslerin yerlere döküldüğü ve bir çalışanın da kürekle onları topladığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'n bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin eski ve yurt dışında çekildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan cips fabrikası görüntülerinin güncel olmadığı, 2020 yılından beri Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. 'Güncel ve Türkiye'de çekilmiş' algısı oluşturmak için servis edilen haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Son Dakika
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