Çipras'tan olay sözler: Pervasız bir yarışa sürüklüyor

Geçtiğimiz günlerde imzalanan Fransa-Yunanistan Savunma Anlaşması'na tepki gösteren Aleksis Çipras, ülkenin yaralarını saracak ciddi, güçlü ilerici bir hükümet ile yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Çipras, silahlanma konusunun birileri için adeta "altın yumurtlayan tavuk" olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"5 milyar değerinde fırkateyn ve korvet alımı için anlaşma geldi... Rafale için 2,5 milyar daha harcadık ve 6 tane daha Rafale satın alma sözü verdik. Buna ek olarak, bu anlaşmanın hem çok ciddi eksiklikleri hem de sorunları var. Özellikle "Fransa'nın kıta sahanlığında ve özellikle Mısır ile sınırlandırılmış MEB'inde, Yunanistan'ı Türkiye'e karşı destekleme taahhüdünde bulunmuyor. Söz konusu noktalarda acil düzeltmeler olmadığı sürece böyle bir Anlaşmanın SYRIZA-PS tarafından kabul edilemeyeceği açıktır."

"Pervasız silahlanma yarışı..."

Bununla birlikte, "hükümetin ulusal savunmadaki stratejik tercihleri" ve "dış politika" ile ilgili sorunun bu anlaşmanın ötesinde olduğunu vurgulayan Çipras, Yunan dış politikasının radikal bir değişimden geçtiğini belirtti.

Özellikle, başbakanı 'pervasız silahlanma yarışıyla ülkeyi geri götürmekle' suçlayan Çipras, "Şu anda borcu GSYİH'sının yüzde 220'sinden fazla olan, pandemiden yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği bir ülkede, 2020-2021 yılları arasında savunma bütçesi yüzde 41, sağlık bütçesi yüzde 12 arttı" dedi.

Bu yılın başında Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzalayan Yunanistan, geçtiğimiz hafta üç fırkateyn için de imza attı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile bir silahlanma yarışında olmadığını iddia etse de, uzmanlar bunun aksini söylüyor.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da, bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği savunuldu.

Açıklamada, "Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları, 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı, ülkeyi 10 milyar avroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak, bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı. Deniz Kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve Hava Kuvvetlerimiz için gerekli olan F-16 modernizasyonu dışında, diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücüne oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını, bu çerçevede merak ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye ile yarışamayız" itirafı

Hükümete tepki gösteren bir diğer parti MeRA25'in Genel Sekreteri Yanis Varoufakis, "Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın Pasifik'te fikir ayrılığına düştüğü bir zamanda Miçotakis, Macron'un acısını dindirmek için Yunanistan'ı borca batırıyor. Bu ülke daha iyisini hak ediyor" dedi.

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına girilmesinin bir hata olduğunu vurgalayan Varoufakis, "Sözde müttefiklerimizin kaprislerine, bir ücret karşılığında bile olsa boyun eğmeyelim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uçak gemisi inşa ettiğine dikkat çeken Varoufakis, "Atina hükümeti bunu yapabilir mi?" diye sordu.

star.com.tr