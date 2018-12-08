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Çipras'ın isteğine Putin'den cevap: Buna Erdoğan karar verir

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın TürkAkım Projesi'ne katılma talebine Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bunun için Türk ortaklarımızla görüşmeliyiz" cevabını verdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
Çipras'ın isteğine Putin'den cevap: Buna Erdoğan karar verir

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde TürkAkım Projesi de konuşuldu.

Başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, "Rusya, Yunanistan'ın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını, petrol ihtiyacının da yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor." dedi.

"Türk ortaklarla görüşmeliyiz"

Putin, Güney Avrupa’nın, Yunanistan üzerinden Türk Akımı’ndan gelecek doğalgaza erişim sağlayabileceğini söylerken konunun öncelikle Türk ortaklarla görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz. Bu konuyu Türk ve Yunan ortaklarımızla istişare ediyoruz." dedi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Aleksis Çipras
  4. Vladimir Putin
  5. Kremlin
  6. TürkAkım Projesi
  7. Putin
  8. Güney Avrupa

YORUM YAZ

  • Kurt GözüKurt Gözü25 dk önce
    Bir atasözümüz der ki: Kediden post, düşmandan dost olmaz. Bundan dolayı Yunanistan olacak bu omurgasızlarla kesinlikle bu konuda görüşülmeden direk Bulgaristan güzergâhı tercih edilmelidir.
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