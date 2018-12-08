Çipras'ın isteğine Putin'den cevap: Buna Erdoğan karar verir

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde TürkAkım Projesi de konuşuldu.

Başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, "Rusya, Yunanistan'ın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını, petrol ihtiyacının da yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor." dedi.

"Türk ortaklarla görüşmeliyiz"

Putin, Güney Avrupa’nın, Yunanistan üzerinden Türk Akımı’ndan gelecek doğalgaza erişim sağlayabileceğini söylerken konunun öncelikle Türk ortaklarla görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz. Bu konuyu Türk ve Yunan ortaklarımızla istişare ediyoruz." dedi