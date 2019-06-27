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Çipras'ın doğalgaz hamlesi ülkeyi karıştırdı! Yunan halkı ayaklandı

Yunanistan, Girit adasının Akdeniz suları açıklarında doğal gaz ve petrol arama kararı aldı. Alınan kararın ardından ülkedeki çevreciler ayaklandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:33
Çipras'ın doğalgaz hamlesi ülkeyi karıştırdı! Yunan halkı ayaklandı

Yunanistan Girit adasının güneyinde petrol ve doğal gaz araması için ExxonMobil ve Total şirketlerine izin verdi.

Yunanistan, Amerikan ExxonMobil ve Fransız Total şirketlerine, Yunanistan'ın Hellenic Petroleum şirketi ile birlikte Girit adasının Akdeniz suları açıklarında doğal gaz ve petrol arama izni verdi. Adanın güneyi ve güneybatısını kapsayacak arama faaliyeti, hidrokarbon yatağı olduğu düşünülen daha önce araştırma yapılmamış 40 bin metrekarelik bir alanda yürütülecek.

DW Türkçe'nin haberine göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras operasyonun ilk iki günü içerisinde rezervlerin nerede olduğunu göstermesini beklediklerini söyledi. Projenin Yunan ekonomisi için bir rahatlama kaynağı olacağını söyleyen Çipras, deniz yaşamına zarar gelmemesi için sıkı kurallar uygulanacağını belirtti.

Çevreciler ayakta

Greenpeace ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı projenin durdurulması için konuyu mahkemeye taşımıştı. Çevre örgütleri, Girit açıklarında yapılacak arama faaliyetinin yunuslar, balinalar ve diğer deniz canlıları için tehdit oluşturacağını söylüyor. Çevreciler, Yunanistan'dan hidrokarbon kaynaklarına yönelmek yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını istiyor.

Yunanistan 1970'li yıllardan bu yana Kuzey Ege'de Kavala limanı ile Tasos adası küçük bir alanda petrol çıkarıyor. Yunanistan'ın bölgeden çıkardığı petrol ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

Yunanistan'ın Girit adasına yönelik petrol ve doğal gaz arama hamlesi, Kıbrıs açıklarında yürütülen sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginliğin gölgesinde geldi. Son olarak Türkiye, Temmuz ayında faaliyete geçecek olan ikinci sondaj gemisini bölgeye göndermişti. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 'yasadışı' olarak tanımlayarak, güçlü bir şekilde kınamıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi ise ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya'dan Eni, Fransa'dan Total ve ABD'den ExxonMobil şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 20:33
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