Çipras'ı terleten soru!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kabul ettiği Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, ülkesindeki darbeci askerlerin iadesiyle ilgili kısa bir yorumda bulundu. Bir gazetecinin "Yanınızdaki Başkana suikast yapmak isteyen darbecileri iade etmeyecek misiniz?" şeklindeki sorusu Çipras'ı terletirken Yunan başbakan topu yine taca attı.05 Şubat 2019 Salı 22:00
Çipras, darbeci askerlerin iadesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz sonrası Erdoğan'ı ilk arayan liderlerden birisiyim"
15 Temmuz darbe girişimi, aramızdaki iyi ilişkileri sekteye uğratan bir gelişme oldu. O gece ben size ilk telefon eden liderlerden birisiydim. Biz demokrasiyi destekleyen bir ülkeyiz.
"Yunanistan olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız"
Darbeci askerlerle ilgili Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan, bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorunda. Tabi ki darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek zorundayız.
Türk gazetecinin sorusu terletti
Soru:Yargıya top attınız ama, iade anlaşmaları var böyle konularda. Özellikle yanınızdaki Başkan'a suikast yapmak isteyen darbecileri iade etmeyi düşünüyor musunuz?
Çipras: İnanıyorum ki, sormuş olduğunuz bu soru görüşmelerimizde ele alındı. Bir kere daha ifade etmek isterim ki, Yunanistan hükümeti ve Yunan halkı, sizin ülkenizde darbe girişiminde bulunanları kınıyor.
"Darbecileri desteklemek niyetinde değiliz"
Yunanistan demokrasiyi destekleyen bir ülke. Kesinlikle darbecileri desteklemek niyetinde değil. Ne de, demokrasi açısından tehlike oluşturan unsurları desteklemek niyetinde değil.
Yunanistan, yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundayız.
YORUM YAZ