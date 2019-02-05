0553 313 94 23

Çipras'ı terleten soru!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kabul ettiği Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, ülkesindeki darbeci askerlerin iadesiyle ilgili kısa bir yorumda bulundu. Bir gazetecinin "Yanınızdaki Başkana suikast yapmak isteyen darbecileri iade etmeyecek misiniz?" şeklindeki sorusu Çipras'ı terletirken Yunan başbakan topu yine taca attı.

05 Şubat 2019 Salı 22:00
Çipras'ı terleten soru!

Çipras, darbeci askerlerin iadesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz sonrası Erdoğan'ı ilk arayan liderlerden birisiyim"

15 Temmuz darbe girişimi, aramızdaki iyi ilişkileri sekteye uğratan bir gelişme oldu. O gece ben size ilk telefon eden liderlerden birisiydim. Biz demokrasiyi destekleyen bir ülkeyiz.

"Yunanistan olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız"

Darbeci askerlerle ilgili Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan, bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorunda. Tabi ki darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek zorundayız.

Türk gazetecinin sorusu terletti

Soru:Yargıya top attınız ama, iade anlaşmaları var böyle konularda. Özellikle yanınızdaki Başkan'a suikast yapmak isteyen darbecileri iade etmeyi düşünüyor musunuz?

Çipras: İnanıyorum ki, sormuş olduğunuz bu soru görüşmelerimizde ele alındı. Bir kere daha ifade etmek isterim ki, Yunanistan hükümeti ve Yunan halkı, sizin ülkenizde darbe girişiminde bulunanları kınıyor.

"Darbecileri desteklemek niyetinde değiliz"

Yunanistan demokrasiyi destekleyen bir ülke. Kesinlikle darbecileri desteklemek niyetinde değil. Ne de, demokrasi açısından tehlike oluşturan unsurları desteklemek niyetinde değil.

Yunanistan, yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundayız.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:00
  1. iade
  2. darbeci askerler
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. çipras
  5. 15 Temmuz
  6. fetöcüler
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya ka
    1. Binali Yıldırım: "(15 Temmuz) Bu..
    2. Kasımpaşa'da kupa mesaisi
    3. ABD'deki araştırmada katılımcıların..
    4. "Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı..
    5. Orhan Pamuk'un "Balkon Fotoğraflar"..
    6. Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
    7. ALS ve SMA hastalarına müjde! TBMM..
    8. "Radyatro Show"un galası yapıldı
    9. Adana'da bıçakla yaralama
    10. Çipras'ı terleten soru!
    11. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    12. Cenk Tosun'un sözleri Everton'ı..
    13. Türkiye Wushu Şampiyonası
    14. ABD'de bir kişi kendisine saldıran..
    15. Avusturya'dan İsrail'e 'Kudüs' şoku!
    16. Juan Mata'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    17. Mali'de güvenlik güçleri yanlışlıkla..
    18. Caracas'ta motosikletlilerden..
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"