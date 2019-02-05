Çipras'ı terleten soru!

Çipras, darbeci askerlerin iadesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz sonrası Erdoğan'ı ilk arayan liderlerden birisiyim"

15 Temmuz darbe girişimi, aramızdaki iyi ilişkileri sekteye uğratan bir gelişme oldu. O gece ben size ilk telefon eden liderlerden birisiydim. Biz demokrasiyi destekleyen bir ülkeyiz.

"Yunanistan olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız"

Darbeci askerlerle ilgili Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan, bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorunda. Tabi ki darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek zorundayız.

Türk gazetecinin sorusu terletti

Soru:Yargıya top attınız ama, iade anlaşmaları var böyle konularda. Özellikle yanınızdaki Başkan'a suikast yapmak isteyen darbecileri iade etmeyi düşünüyor musunuz?

Çipras: İnanıyorum ki, sormuş olduğunuz bu soru görüşmelerimizde ele alındı. Bir kere daha ifade etmek isterim ki, Yunanistan hükümeti ve Yunan halkı, sizin ülkenizde darbe girişiminde bulunanları kınıyor.

"Darbecileri desteklemek niyetinde değiliz"

Yunanistan demokrasiyi destekleyen bir ülke. Kesinlikle darbecileri desteklemek niyetinde değil. Ne de, demokrasi açısından tehlike oluşturan unsurları desteklemek niyetinde değil.

Yunanistan, yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundayız.