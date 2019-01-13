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Çipras, yeni savunma bakanını açıkladı

Yunanistan'da ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’un istifasının ardından Yunanistan Başbakanı Çipras, göreve yeni Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis’i atayacağını bildirdi.

13 Ocak 2019 Pazar 15:04
Çipras, yeni savunma bakanını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’un istifasının ardından yeni Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakıs’ı atayacağını açıkladı.

Parlamentodan güvenoyu isteyecek

Yunanistan’da koalisyondaki ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, sabah saatlerinde Yunanistan BaşbakanıAleksis Çipras ile gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından, hükümetten çekileceğini ve istifa edeceğini açıklamıştı. Savunma Bakanı Panos Kammenos'un istifasını kabul ettiğini belirten Çipras, yeni Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis’i atayacağını bildirdi. Çipras, gelecek günlerde parlamentodan güvenoyu isteyeceğini açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:04
  1. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
  2. ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos
  3. Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakıs
  4. ANEL Partisi
  5. Panos Kammenos
  6. Aleksis Çipras
  7. Savunma Bakanı
  8. Genelkurmay Başkanlığı
  9. Evangelos Apostolakis

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