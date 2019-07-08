Çipras sonrası Yunanistan'da yeni kabine açıklandı
Yunanistan'da Nikos Dendias yeni Dışişleri Bakanlığına getirilirken, Nikos Panayotopulos da yeni Savunma Bakanı oldu.
08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:28
Erken seçime giden Yunanistan'da, Nikos Dendias yeni Dışişleri Bakanı, Nikos Panayotopulos da yeni Savunma Bakanı oldu.
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