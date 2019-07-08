Çipras sonrası Yunanistan'da yeni kabine açıklandı Yunanistan'da Nikos Dendias yeni Dışişleri Bakanlığına getirilirken, Nikos Panayotopulos da yeni Savunma Bakanı oldu.

Erken seçime giden Yunanistan'da, Nikos Dendias yeni Dışişleri Bakanı, Nikos Panayotopulos da yeni Savunma Bakanı oldu.

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