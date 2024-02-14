Çipe yatırım yapan Japon iş insanı milyarlarca dolar kazandı

Japon milyarder Masayoshi Son kurucusu olduğu Softbank’ın hisseleri 2024 başından beri büyük değer kazanınca, 40 gün içinde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir kazanç elde etmiş oldu. Hisse değerindeki bu beklenmedik artışın sebebi olarak ise, şirketin alt kuruluşu olan çip üreticisi Arm firmasının borsada %192 değer kazanması gösteriliyor.

Japon milyarder Masayoshi Son kimdir?

Mevcut serveti 15 milyar doları aşan Masayoshi Son, dünyanın en zengin insanları arasında gösteriliyor. Radikal kişiliğiyle bilinen Son, özellikle teknoloji sektöründe yaptığı başarılı girişimlerle biliniyor. Japon milyarderin çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu Softbank Arm’ı 2022 yılında 40 milyar dolara Nvidia’ya satmış, ancak Amerikan Federal Ticaret Komisyonu bu satışı çip sektöründe tekelleşmeye yol açacağı sebebiyle iptal etmişti.

Arm’ın yaşadığı büyük piyasa artışının temel nedeninin, şirketin çip üretimindeki kabiliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan şirketin hisse değerinin, önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Eğer yapay zeka teknolojilerinin gelecek için barındırdığı potansiyeli düşünürsek, bu tahmin oldukça olası karşılanabilir. Çünkü firmanın tasarladığı, birçok farklı yapay zeka donanımında kullanılan özel çipler sektörde müthiş bir talep görüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japon milyarder Masayoshi Son’un sıradaki hamlesi ne olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

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