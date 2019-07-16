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CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden CIP Travel Antalyaspor’un Erkekler Hentbol EHF Kupası’ndaki rakipleri belli oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 15:34
CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden CIP Travel Antalyaspor’un Erkekler Hentbol EHF Kupası’ndaki rakipleri belli oldu.


Avusturya’da gerçekleştirilen kura çekimine, Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakin İrban katıldı. Parkenin Akrepleri, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarındaki ilk maçını 31 Ağustos ya da 1 Eylül 2019 tarihinde Romanya’nın HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile Antalya’da oynayacak. İki takım, rövanşta ise 7 veya 8 Eylül 2019 tarihinde Romanya’da karşı karşıya gelecek.



İkinci tur da belli


CIP Travel Antalyaspor’un EHF Kupası 1. Turunu geçmesi halinde ikinci turdaki rakibi de belli oldu. Parkenin Akrepleri 2’nci tura yükselirse Macaristan’ın Csurgoi KK takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu turda ilk maçlar 5 veya 6 Ekim’de Antalya’da, rövanş maçı ise 12 veya 13 Ekim tarihinde Macaristan’da oynanacak.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:34
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