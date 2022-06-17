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Gündem 'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiasına cevap! Zeynep Kamil Hastanesi: Tamamen asılsız
Gündem

'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiasına cevap! Zeynep Kamil Hastanesi: Tamamen asılsız

Hastanede çok sayıda kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği iddiasına ilişkin açıklamada bulunan Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, öne sürülen iddianın tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 22:21:00 -
'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiasına cevap! Zeynep Kamil Hastanesi: Tamamen asılsız

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor." açıklaması ile gündeme geldi.

Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan çevreler Prof. Akın'ın sözlerini Twitter'da gündem yaptı.

Haklarındaki iddiaya ilişkin açıklamada bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği "İddialar tamamen asılsızdır" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen "Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır.

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