  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haksızlığı uğradığında bakın ne demiş! Sen de 'Maganda' mısın nesin Bülent Arınç?

Fatih Erbakan'dan LGBTİ sapkınlığına sert tepki: Ahlaksızlıktır!

İran'da bu kez uçak düştü! Sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bahçeli'den kira ve konut fiyatları açıklaması

Mister Fehmi Koru'nun ayarları bozuldu! Bize ne be adam futboldan hem de İngiliz liginden

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'den onu almaya geliyor! Ziyaret sebebi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

Milyarderlerden şaşırtan eylem! Ekonomik kriz sonrası harekete geçtiler

Edirne'den çok kötü haber geldi! Ayçiçek yağına her an zam gelebilir... Sebebi şok etti

Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya veto koydu ses HDP'den geldi
Gündem Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldı!
Gündem

Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldı!

Batman'da intihar eden İpek Er'in ölümüyle ilgili cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan hakkındaki paylaşımı nedeniyle hakaret suçundan yargılanan Ezgi Mola, 6 bin 950 TL adli para cezasına çarptırıldı! Musa Orhan'ın arkadaşıyla yaptığı whatsapp konuşmalarında, intihar eden İpek Er'i nasıl cinsel olarak istismar ettiğini anlattığı ilgili kısımlar ifşa olmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:08:00 - 2022-05-24 16:10:42
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldı!

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola'nın karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mola, duruşma salonunda hazır bulundu.

Hapsi İstenmişti

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında 'hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mola'ya, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, "Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileridir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum herkes gibi tepkimi dile getirdim" dedi.

Para Cezasına Çarptırıldı

Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola'ya 'hakaret' suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.

Ne Olmuştu?

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yaratmış Ezgi Mola da Twitter'dan paylaşım yaparak "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! #MusaOrhantutuklansın" demişti. Orhan'ın avukatı yaşanan olayların ardından Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay