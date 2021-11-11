Cinnetin sebebi omurgasız siyaset

YAVUZ SELİM İSTANBUL

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in şehide küfür skandalıyla ilgili tutumu rezaletin boyutunu büyütürken, halkın içine çıkamayan partililerin suçluluk psikolojisi içerisinde olduğu ifade ediliyor. Siyonizme savaş açan Türkiye’nin cumhurbaşkanını, Gazze’nin bombalandığı gün İsrail devlet başkanıyla bir tutan, HDP/PKK’lı Demirtaş’la kahvaltı için randevulaşıp terör partisiyle gizli anayasa görüşmeleri yapan, Osman Kavala isimli Batı devşirmesini aklamaya çalışan İyi Parti’nin kurmayları millet içine çıkamaz hale geldi. Akşener ve ekibi gittiği her yerde tepkiyle karşılandı. Esnaf ziyaretlerinde ülkeyi kötülemesi için CHP’li yerel yöneticilerle mizansenlere imza atan İP’çiler, halktan tepki gördükçe çıldırıyor.

Toplu cinnet

Türkkan’ın şehit kardeşine ana-bacı küfretmesi, Akşener’in küfürbaz Lütfü’yü savunup tepki gösterenlere “yavşak” demesi, toplu cinnet olarak yorumlandı. Akit’e konuşan siyasetçiler, İP kurmaylarının suçluluk psikolojisinde olduğunu, Akşener’in Türkkan’dan daha küfürbaz hale geldiğini söyledi. Hukukçular ise İP’teki küfür silsilesinin siyaseti kirlettiğini, bu üslubun yerinin Meclis çatısı değil sanık kürsüsü olması gerektiğini ifade ettiler.

Kimyaları bozuldu

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Gazeteci Mehmet Metiner, İP’lilerin vatandaşlardan gördükleri tepkiler sebebiyle kimyalarının bozulduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Akşener, Lütfü Türkkan’dan çok daha küfürbazdır. Dolayısıyla bir küfürbazın diğer bir küfürbaza sahip çıkmasından daha tabii bir şey olamaz. HDP’li Başak Demitaş konusunda bir kendini bilmezin attığı tweet üzerine her türlü lafı eden, Türkkan’ın bir şehidin bacısına edilen küfürü arkalaması, siyaseten kimyasının bozulduğunun delilidir. Belli ki halkta gördüğü tepkiler kimyasını bozmuş. Böylesine küfürbaz bir genel başkanı Türkiye siyaseti hak etmiyor. Madem Lütfü Türkkan çok olgun bir siyasi kişilik, o zaman neden görevinden alındı? Eğer küfründen dolayı alındıysa, sayın Akşener ondan daha küfürbaz. O halde neden hala o koltukta oturuyor? Millet bunları ibretle seyrediyor. Ülkeyi yönetmeye talip olduğunu söyleyen Meral Akşener’in gerçek yüzünü bu vesileyle herkes görmüş oldu. Şahsen utançla ve üzülerek seyrediyorum.”

Avukat Said Nursi Omaç da söyledi: “TBMM’de milletvekillerinin dokunulmazlığı, ceza hukuku açısından kişilere hakaret içermeyen konularda düşüncelerini özgür şekilde yapmaları için verilen haktır. Ancak burada Türkkan’ın şehit ailesi mensubu olan vatandaşa ettiği küfür milletvekiline yakışmamıştır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunun gereği muhakkak yapılacaktır. Hukuk, bu şahsın milletvekilliğinin düşürülmesini ister. Ceza hukuku da şehit yakınına yönelik bu ağır küfrü suç olarak görür. İyi Parti’deki küfür silsilesinin yerinin artık Meclis çatısı değil sanık kürsüsü olması gerekmektedir.”

Suçluluk psikolojisi

Türk milliyetçiliğinde kendisini MHP’ye alternatif gösteren İP için bu hadisenin turnusol vazifesi gördüğünü vurgulayan Omaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehitler, gaziler gibi kutsal kişilerin ruhaniyetinin korunmasına saygı göstermedikleri alenileşmiştir. Maalesef millet değil küfür ittifakı oluşmuş ve küfürde ittifak kurulmuştur. Bu söylem milleti bölen, kutuplaştıran bir dildir. Aynı zamanda bu bir suçluluk psikolojisidir. Olayı bastırmak için ‘provokasyon’, ‘porno yorum yazanlar’ gibi söylemlerle yeni hakaretler ekleniyor. Özür dileneceği yere hakaretlerin devam ettirilmesi hukuk nezdinde kabul edilemez.”