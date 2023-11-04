Çinlilerin genç kalmak için kullandığı 6 yağ: Kesin olan şu ki büyük fark ediyor! Gerçek hiç bilindiği gibi değil

Uzak doğu kültürünün benimsediği ve asırlardır Çinliler tarafından genç kalmak için kullanılan bu yağlar eminiz sizin de çok hoşunuza gidecek.

Sizlerle paylaşacağımız bu yağlar sayesinde cildiniz kırışık ve sarkmış görünmeyecek. Böylelikle hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.

İşte o yağlar…

1. Tütsü Yağı

Tütsü yağı; lekelerin giderilmesinde, ciltteki yaraların onarımında, siyah noktaların giderilmesinde kullanılıyor. Bu özellikleri sayesinde yıllar geçse bile cildiniz oldukça taze görünecek.

Kullanımı da oldukça kolay olan tütsü yağını; zeytin yağı, hindistancevizi yağı ile karıştırıp vücudunuzun dilediğiniz bölgesine uygulayabilirsiniz. Fakat önce cildinizin ufak bir bölgesine uygulayın ve herhangi bir kötü etkisinin olmadığından emin olun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2. Portakal çiçeği yağı

Portakal çiçeği yağını bulmak ne kadar zor olsa da inanılmaz özelliklere sahip esansiyel bir yağ! Bu yağı tüm cilt tiplerinde kullanabilirsiniz ve en önemli avantajlarından biri de cildin elastikliğini bozmadan sıkılaştırmaya katkı sağlaması.

Cildinize ovarak uygulayın ve sürdüğünüz bölgenin hava aldığından emin olun.

3. Lavanta yağı

Gevşek bir cildiniz varsa kullanmanız gerek yağ tam olarak bu! İyileşmeye de oldukça katkısı olan bu yağı evinizde bulundurmayı ihmal etmeyin. Ayrıca lavanta yağı, anti-bakteriyel özelliği oldukça kuvvetli olan bir yağ olduğundan zararlı bakterilerin cildinizde birikmesini engeller.

Lavanta yağı her zaman hindistancevizi yağı ile karıştırıp kullanılmalı.

4. Üzüm çekirdeği yağı

Bu yağın en önemli özelliği çatlakların giderilmesinde oldukça etkili olması. Cildin üzerinde meydana gelen çatlakların giderilmesinde ve gevşek olan cildin sıkılaşması için kullanılabilir. Ayrıca vücuttaki kan akışının daha sağlıklı olmasını da sağlıyor.

Üzüm çekirdeği sağını uyumadan önce kullanmalısınız böylelikle cildinizin rahatça yağı emebilir ve siz de faydalarından daha rahat yararlanabilirsiniz.

5. Nar yağı

Kanser tedavisinde kullanabilecek bir yağ çeşididir. Genellikle doktorlar tarafından da önerilir.

Vücuttaki kan akışının sağlıklı şekilde devam etmesi için oldukça etkilidir. Ayrıca kanın iletilmesi açısından da oldukça işlevseldir. Dahası, yaşlanma karşıtı özellikleri sayesinde çoğunlukla talep edilir. Daha sağlıklı ve daha sıkı bir cilde sahip olmanıza katkı sağlar.

Cilde yumuşak hareketlerle uygulanması gerektiği önerilir. Ayrıca uygulayacağınız bölgenin temizliğinden de emin olmalısınız. Genellikle yatmadan önce kullanmanız önerilir!

6. Badem yağı

Kozmetik ürünlerin çoğunda badem yağının kullanıldığı bilinen bir gerçek. İçeriğindeki E vitamini sayesinde oldukça kolay bir şekilde yaşlanma belirtilerini engeller. Ayrıca daha kaliteli bir cilt için anti-oksidan özelliklerini de barındırır.

Eğer çatlaklardan kurtulmak istiyorsanız

2 oz. kuşburnu yağı ile 9 damla lavanta yağını ya da portakal çiçeği yapını karıştırın ve istediğiniz bölgeye masaj yaparak uygulayın. Günde iki defa kullanmalısınız.

Eğer cildiniz için iyileştirici bir serum arıyorsanız

3 çay kaşığı jojoba, kuşburnu ve E vitamini yağı, 3 damla limon ya da mür yağı, 4 damla lavanta yağı ve 5 damla portakal çiçeği yağını karıştırın. Koyu renkli cam bir kap içerisinde saklamalısınız. Karışımı bir gece bekletin. Daha sonra uygulayın!

Eğer yaşlanma karşıtı bir yöntem arıyorsanız

2 damla sandal yağı, tütsü yağı, lavanta yağı, sardunya çiçeği yağı ve saman çiçeği yağını 2 yemek kaşığı avakado yağı ile karıştırın.

Koyu renkli bir kapta saklamalısınız. Kullanmadan önce güzelce karıştırın ve cildinize uygulayın.