Çinlilerde bir oran daha fırladı

YENİ AKİT ANKARA

Ülkede gazete ve dergilere ilgi azalırken, gazete ve dergi okuma oranları sırasıyla yüzde 24,6 ve yüzde 18,4 olarak kayıtlara geçti. 2021’de Çinli yetişkinlerin kişi başı günlük okuma süresi 2020’ye göre 1,01 dakika artarak 21,05 dakikaya yükseldi.

Kırsal kesimdekilerin bile yarısı kitap okuyor

Araştırma, Çinli yetişkinlerin yüzde 45,6’sının basılı kitap okumayı tercih ettiğini, yüzde 11,9’unun yılda ortalama 10 ve üzerinde matbu kitap okuduğunu gösterdi. Kent ve kasabalardaki kitap okuma oranının yüzde 68,5, kırsal kesimde yaşayanların kitap okuma oranının ise yüzde 50 olduğu açıklandı. Ülkedeki yetişkinlerden e-kitap okuyanların yüzde 7,2’sinin 60 yaş ve üzerinde, yüzde 92,8'inin ise 18-59 yaş aralığında olduğu belirtildi. Bunun yanında, yetişkinlerin yüzde 77,4'ü cep telefonundan kitap okumayı tercih etti.

0-17 yaş arasındakilerin kitaba ilgisi korunuyor

Yetişkinlerin yüzde 32,7'sinin ‘sesli kitap dinleme’ alışkanlığı edindiği, kişi başına düşen e-kitap sayısının da 3,30 olduğu bilgisi verildi. 2021 yılında Çin’de 0-17 yaş arasındaki çocukların okuma durumundaki istikrarın korunduğu kaydedildi. Söz konusu yaş aralığındakilerin günlük ortalama okuma süresinin arttığı belirtilirken, 0-8 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin yüzde 73,2'sinin çocuklarıyla birlikte okuma alışkanlığına sahip olduğu, bu oranın önceki yıla göre 1,5 puanlık artış gösterdiği belirtildi.