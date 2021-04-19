Çinliler duyurdu! Çip krizinde korkutan gelişme

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu diğer sektörlere de yayılıyor. Türkiye'den otomotiv devi bazı firmalar üretimini durdururken çip tedarikine ilişkin sorun giderek büyüyor. Üretim bandındaki milyonlarca araç üretilecek çipleri bekliyor. Ancak Çinliler korkutan gelişmeyi açıkladı.

"Talep karşılanamaz boyutta"

Reuters’ta yer alan habere Çin’in en büyük yabancı otomobil üreticisi olan Volkswagen, bölgede 4 milyondan fazla araç satmak istiyor. Ayrıca bazı markaların bazı modellerinin arzı, talebi karşılayamayacak olduğu da belirtildi.

Volkswagen Çin CEO’su Stephan Woellenstein, çip üretimiyle alakalı haftadan haftaya ve hatta aydan aya ne kadar üretim kaybedileceğini ölçmenin zor olduğunu belirtti. Nissan, Ford ve Çinli Nio’nun da aralarında bulunduğu bazı markalar çip kıtlığı sebebiyle üretimlerine ara verdiler.

Çin Otomotiv Üreticileri Derneği yöneticisi Li Shaohua, çip krizinin otomobil üretimini yılın ilk iki ayında yüzde 5 ile 8 oranında etkilediğini ve bu durumun yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hafifleyeceğini belirtti.

Sonuç olarak, Çin Otomobil Satıcıları Birliği çip kıtlığının genel otomobil üretimini etkilediğini ve Çin’deki satışları da düşürmeye devam edeceğini beklediklerini açıkladı. Ayrıca bazı markaların bazı modellerinin arzı, talebi karşılayamayacak olduğu da belirtildi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, yaşanan sorunun bu yıl çözülemeyeceğini iyimser şekilde bakılırsa gelecek yılın ortalarında çözüleceğini ön görüyor.

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.

Salgınla birlikte çipe talep arttı

60 yıl önce icat edilen çip, bilgisayarlardan otomobile günümüz modern cihazlarının en önemli ve en pahalı bileşenine dönüşürken, salgın sırasında akıllı telefonlar ve elektronik ürünlere yönelik talebin beklenmedik şekilde artmasıyla benzeri görülmemiş bir küresel kıtlığı tetikleyen kısa vadeli bir arz şokuna neden oldu.

"Yarı iletkenler" olarak da bilinen çiplerin yıllar geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarımları, üretimini zorlaştırdı ve yaşanan küresel arz sıkıntısının temelini oluşturdu.

Yeni fabrikaların kurulmasının uzun zaman aldığı ve milyarlarca dolara mal olduğu çip sektöründe, Kovid-19 salgının etkisiyle aniden artan talep çip tedarikinde sıkıntılara neden oldu.

Çip arzı beklenmedik talebi karşılamakta yetersiz kaldı

Salgın döneminde alınan karantina önlemleri insanları evlere kapatırken, iş, eğitim ve eğlence gibi faaliyetlerin evden yapılmaya başlanmasının da önünü açtı. Bu durum pek çok insanı bilgisayarları, akıllı cihazları, tabletleri, hatta oyun konsollarını daha çok kullanmaya itti. Ayrıca pek çok şirketi, uzaktan çalışma sistemleri geliştirmeye ve bulut altyapısı kurmaya ya da mevcut altyapıları iyileştirmeye zorladı.

Teknolojik ürünlerin artan kullanımıyla çiplere olan talep artış gösterirken, bu ürünlerin arzı beklenmedik talebi karşılamakta yetersiz kaldı.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA) verilerine göre, küresel yarı iletken satışları 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,5 artarak 439 milyar dolara ulaştı. Bölgesel bazda geçen yıl ABD pazarına yapılan yarı iletken satışları yüzde 19,8 artarken, yarı iletkenler için en büyük pazar olan Çin'e satışlar yüzde 5 yükseldi.