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Çinliler antepfıstığı ve kuru meyve alımı için geliyor

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gaziantep’e Çin’den bir alım heyetinin geleceğini açıklayarak, “Çin’in en büyük kuruluşlarından birisi olan Cofco Sundry Gaziantep’e gelerek bir dizi incelemeler yapacaktır.

16 Temmuz 2019 Salı 11:57
Çinliler antepfıstığı ve kuru meyve alımı için geliyor

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gaziantep’e Çin’den bir alım heyetinin geleceğini açıklayarak, “Çin’in en büyük kuruluşlarından birisi olan Cofco Sundry Gaziantep’e gelerek bir dizi incelemeler yapacaktır. Heyetin kuru meyve ürünlerinden antepfıstığı, fındık, nohut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut alımı yapmak istediği bildirilmiştir” dedi.


Son dönemlerde Çin’le Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesiyle iki ülke arasında alım heyetleri karşılıklı temaslarını sürdürüyor. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 25 Temmuz 2019 tarihinde Gaziantep’e Çinli bir heyetin çeşitli temaslarda bulunmak üzere geleceğini ifade ederek, “Çin’in en önemli kuruluşlarından birisi olan Cofco Sundry adına ticari bir heyet 25 Temmuz 2019 Perşembe günü 10.00 - 12.00 saatleri arasında GAİB Hizmet Binası’nda ilgili sektör temsilcilerimizin katılımlarıyla ikili iş görüşmelerinin yapmak üzere kentimize gelecektir. Heyetin özellikle Antep fıstığı başta olmak üzere fındık, nohut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut alımı yapmak istediği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu sektörle ilgili karşılıklı ikili görüşmelere katılmak isteyen firmalarımızın birliğimiz genel sekreterliğine müracaat etmesi ve söz konusu toplantı için gerekli randevu talebini oluşturması gerekmektedir. Söz konusu nitelikli alım heyetiyle görüşmek isteyen firmalarımız https://www.gaib.org.tr/forms/alim_heyet/basvuru.htm adresindeki kayıt formunu doldurmalarını da doldurabilir. Çin pazarı ülkemiz ve kentimizi için önemli ve büyük bir pazardır. Üç dört yıldır Antep fıstığı alımını durduran Çin konuyla ilgili gerekli temasların sağlanması ve anlaşmaların imzalanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte Antep fıstığı ithalatına da izin verecektir. Bu hususla ilgili tarım bakanlığımızla gerekli yazışmalarımız sürüyor. 25 Temmuz tarihinde Çin’den gelecek olan nitelikli alım heyetinin Antep fıstığıyla ilgili taleplerinin yüksek olacağına inanıyoruz” dedi.


2018’de 93 ülkeye 105 milyon 659 bin 771 dolarlık antepfıstığı ihraç edildi


2018 yılında 93 ülkeye yönelik olarak ülkemizden toplam 105 milyon 659 bin 771 dolarlık antepfıstığı ihracatı gerçekleştirildiğini de açıklayan Çıkmaz, “2018 yılında Türkiye genelinden 93 ülkeye yönelik olarak ülkemizden toplam 105 milyon 659 bin 771 dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirilmiştir. En büyük Antep fıstığı alıcısı bu dönemde 30 milyon 147 bin dolarla İtalya, 16 milyon 966 bin dolarla Almanya, 6 milyon 065 bin dolarla İsrail üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye ve Çin arasında gerçekleştirilen yeni anlaşmalar sonucunda yeniden Antep fıstığının Çin’e ihraç edilmesinin yolu açılmıştır. Sektörümüz için Çin büyük bir pazar olup 25 Temmuz’da Gaziantep’e gelecek olan Çin alım heyetiyle Çin’e ihracat yapma yeterliliğine sahip firmalarımızla ikili görüşme yapılması sağlanacaktır” dedi.


Kuru meyve ihracatı rekor kırıyor


2018 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye genelinden 21 milyon 815 bin 862 dolar, Güneydoğudan ise aynı dönemde 13 milyon 636 bin 124 dolarlık antepfıstığı ihracatı yapıldığını ifade eden Çıkmaz, bu rakamların Türkiye genelinde yapılan ihracatta 2019 yılının ilk altı aylık sürecinde bir önceki yıla oranla yüzde 269 artışla 80 milyon 445 bin 735 dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, aynı dönem için Güneydoğu’dan ise Antep fıstığının bir önceki yıla oranla yüzde 265’lik bir artışla 49 milyon 711 bin 516 dolar olarak kayıt altına alındığını ifade etti.


Başkan Çıkmaz kuru meyve sektörünün en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan kuru kayısının ihraç rakamları hakkında da bilgiler vererek, yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye genelinden 113 milyon 766 bin 595 dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini, bu rakamın 34 milyon 382 bin 920 dolarlık tutarının GAİB tarafından yapılan ihracat sonucu elde edildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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