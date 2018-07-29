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Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü!

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:00
Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü!

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi. 

Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:00
  1. Antalya
  2. otobüs kazası
  3. çinli turistler
  4. ölü ve yaralılar

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