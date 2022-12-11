Çinli Shenzhen’de 879 milyar yuanlık sözleşme

Yeni Akit Ankara

2022 Shenzhen Global Investment Promotion Conference (2022 Shenzhen Küresel Yatırımı Teşvik Konferans) çerçevesinde, 12 adet bölgesel yatırımı teşvik konferansı ve çok sayıda yurt dışı paralel oturum ve endüstriyel yatırımı teşvik faaliyeti de dahil olmak üzere bir dizi aktivite düzenlendi. Ayrıca beş kıtanın 16 kentinde şube toplantı mekanları oluşturuldu.

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, konferansta imzalanan projeler esas itibarıyla yeni jenerasyon elektronik bilişim, biyotıp, sağlık ve yeşil ve düşük karbonlu endüstri ile deniz sanayii gibi dalları kapsıyor. Öte yandan söz konusu konferans Amazon, Intel ve Maersk gibi geniş bir yelpazeyi temsil eden küresel şirketleri bir araya getirdi.

2019 ila 2021 yılları arasında düzenlenen Shenzhen Küresel Yatırımı Teşvik Konferans’larında 2 trilyon yuanlık yatırım vaadi kapsayan 600 proje imzalandı. Çin’in yüksek teknoloji endüstrisi alanında ilerlemesinin öncülerinden olan Shanzhen, ülkenin hem yükselen yeni firmalarına hem de Huawei ve Tencent gibi ağır toplarına ev sahipliği yapıyor.