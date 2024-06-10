Çinli otomobillere ek vergi geldi! Uygulama o tarihte başlıyor! Fiyatlar, bakın ne kadar artacak

Ufuk Sandık, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Çinli otomobillere getirilen ek vergiyi değerlendirdi. Yeni düzenlemeyle Çinli araçların fiyatlarının en az 500 bin TL artacağını belirten Sandık, ek verginin 7 Temmuz'dan itibaren uygulanacağını yazdı. Bu durumun otomobil fiyatlarını ciddi şekilde etkileyeceğini vurgulayan Sandık, özetle şunları kaydetti:

"Çinli elektrikli otomobillerden sonra benzinli ve hibrit Çinlilere de yüzde 40 ek Gümrük Vergisi geldi. 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama sonrasında Çinli otoların fiyatları en az 500 bin TL artacak.

Bu yıl başında Çin’de üretilen elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek Gümrük Vergisi, Çin’den gelen tüm otomobiller için uygulanacak. 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Çinli otomobillerde yüzde 40 Gümrük Vergisi veya ek Gümrük Vergisi araç fiyatının yüzde 40’ı 7 bin doların altındaysa vergi 7 bin dolar tarife uygulanacak.

Yüzde 10’luk Gümrük Vergisi üzerine getirilen yüzde 40 ek vergiyle birlikte Çinli otomobillerin vergisi yüzde 50’ye yükselecek. Ayrıca aracın satış fiyatına yüzde 20 KDV ve yüzde 80 ÖTV eklenecek. Böylece Çin’den ithal edilen en düşük fiyatlı binek otomobilin güncel satış fiyatı yaklaşık 500 bin TL yükselecek.

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İlave gümrük vergisi uygulaması, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak. Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin hibritler dahil içten yanmalı motorla çalışan tüm otomobilleri kapsıyor."