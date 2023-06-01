Çinli maden şirketinin projesine tepki

The Epoch Times gazetesinin haberine göre, halihazırda Tazmanya'daki Rosebery maden sahasında "atık depolama tesisi" yer alan MMG, Tarkine yağmur ormanlarındaki Pieman Irmağının karşısına yeni bir atık depolama alanı inşa etmek istiyor.

Eski Yeşiller Partisi lideri Bob Brown'un kurucusu olduğu Bob Brown Vakfı'ndan aktivist Scott Jordan, gazeteye yaptığı açıklamada, "atık depolama tesislerinin işe yaramadığını" iddia ederek, "Özellikle Batı Tazmanya gibi ıslak ve çok yağışlı arazide işe yaramıyor. MMG'nin atık barajının Ağustos 2018'de açıldığını ve dört yıl içinde 18 ihlal yaptığını biliyoruz." dedi.

Jordan, MMG'nin atık depolamak için en ucuz seçeneği tercih ettiğini belirterek, "Hadi boruyu yolun karşısına geçirelim ve bir yağmur ormanı vadisini sular altında bırakalım." ifadesini kullandı.

Aktivist Jordan, dünyanın bazı bölgelerindeki şirketlerin, atıklarını doğal bir vadiye boşaltmak ve "atık depolama tesisi" oluşturmak yerine, atıkların azaltıldığı ve kalanların toz haline getirilip betona dönüştürülerek maden içindeki boşlukları doldurmak için kullanıldığı yeni bir yönteme doğru ilerlediğini dile getirdi.

Jordan, Çin ve Avustralya'nın Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin tarafı olduğuna dikkati çekerek, söz konusu atık tesislerinin bu sözleşmenin ihlali olduğunu vurguladı.

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Son 2,5 yılda, yaklaşık 2 bin 500 göstericinin bölgeye gelip yeni bir atık tesisi yapılması planına tepki gösterdiğini hatırlatan Jordan, şirketin inşa takviminin 29 ay gerisinde olduğunu söyledi.

Jordan, göstericilerden 86'sının gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Avustralya, İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Departmanı'nın (DCCECW) bir sözcüsü de The Epoch Times'a gönderdiği elektronik postada, MMG'nin önerdiği atık depolama tesisinin değerlendirme aşamasında olduğuna işaret etti.

Brown, Channel 7 Televizyonu'na 21 Mayıs'ta verdiği demeçte, yağmur ormanlarının dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Madenciliğinizi nehrin kendi tarafınızda tutun. Çöplerinizi Tarkine'ye dökmeyin." demişti.

Bazı şirketlerin maden sahalarını doğanın zarar görebileceği alanlara doğru genişletme niyetinde olduklarını kaydeden Brown, "Pekin ve başka deniz aşırı yerlerdekiler (şirketler), bağlarının bulunmadığı yerleri mahvederek büyük paralar kazanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avustralya'da 250 atık barajı bulunuyor

New South Wales Üniversitesi jeoteknik uzmanı Cecelia Duong'a göre, ülkede 250 atık barajı bulunuyor.

MMG Genel Müdürü Steve Scott da madenciliğin sonsuza kadar devam etmeyeceğini ancak şu anda böyle bir tesise ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti.

Eski Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein ise göstericileri, "iş olanaklarını yok etmeye çalışan radikaller" olarak nitelendirmişti.

MMG, Tarkine yağmur ormanları yakınlarında kurşun ve çinko gibi madenleri çıkardığı Rosebery madenini 2009'da almıştı.